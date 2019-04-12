Endesa paga 2.800 euros a una socia de FACUA Sevilla: una subida de tensión le averió más de 10 aparatos
Ofreció abonarle poco más de la mitad del importe valorado en un peritaje, por lo que asociación solicitó un arbitraje donde se ha resuelto que la indemnización se eleve a casi el 90%.
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Sevilla-12/04/2019
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Sede de Endesa. | Imagen: Europa Press.
Tras la reclamación de FACUA Sevilla, Endesa ha tenido que indemnizar con 2.839 euros a una usuaria después de que se le estroperan más de una decena de aparatos eléctricos de su domicilio debido a una subida de tensión. Tras meses dando largas, la eléctr