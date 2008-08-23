Entre enero y agosto, FACUA ha denunciado por engañosas 13 campañas publicitarias de compañías de móviles
Las autoridades de Consumo tardan meses e incluso años en aplicar ridículas sanciones de unos pocos miles de euros para campañas de inversiones millonarias.
FACUA.org
España-23/08/2008
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado en lo que va de año por engañosas trece campañas publicitarias de compañías de telecomunicaciones móviles.
Vodafone se sitúa a la cabeza, con cinco campañas denunciadas, seguida de Or