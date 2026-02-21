NO MÁS REGALOS A RENTISTAS | Episodio 106 de En Ocasiones Veo Fraudes
La Comunidad de Madrid confirma la multa de 96,00 euros al Brava Madrid, denunciamos a cuatro aerolíneas por imponer plazo máximo para disfrutar de sus tarjetas regalo y te contamos cómo han evolucionado los alimentos básicos en el último mes.
FACUA.org
España-21/02/2026
Este sábado 21 de febrero lanzamos el episodio 106 de En Ocasiones Veo Fraudes, el pódcast de FACUA.
Aquí tienes los enlaces para ver/escuchar el episodio:
– YouTube<