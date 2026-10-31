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TRAGEDIA FERROVIARIA: URGEN MEDIDAS | Episodio 134 de En Ocasiones Veo Fraudes

Te explicamos cuánto dinero puedes ahorrar en la factura de la luz, te animamos a participar en la huelga de compras que acompaña a la huelga general del próximo 11 de noviembre y te contamos la última multa a Lidl.

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España-31/10/2026
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Este sábado 31 de octubre lanzamos el episodio 134 de En Ocasiones Veo Fraudes, el pódcast de FACUA.

Aquí tienes los enlaces para ver/escuchar el episodio:

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