"DESATENCIÓN" AL CLIENTE | Episodio 91 de En Ocasiones Veo Fraudes
Multan al Brava Madrid con 96.000 euros como consecuencia de denuncias de FACUA, te contamos al detalle la evolución de los precios de más de un millar de productos en el último mes y te informamos sobre las distintas modalidades de equipaje que incluyen las compañías ferroviarias.
España-18/10/2025
Este sábado 18 de octubre lanzamos el episodio 91 de En Ocasiones Veo Fraudes, el pódcast de FACUA.
Aquí tienes los enlaces para ver/escuchar el episodio:
