FACUA apoya la prohibición del acceso a redes sociales para menores de 16 años anunciada por Pedro Sánchez
La asociación valora positivamente una medida necesaria para proteger a los niños de los discursos de odio ultra, la pederastia, la pornografía, la manipulación comercial y el bullying.
FACUA.org
España-03/02/2026
FACUA-Consumidores en Acción valora positivamente la prohibición del acceso a redes sociales para menores de 16 años anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Se trata de una medida que ya se ha implementado en Australia y en la que actualmente están trabajando ot