Más noticiasResidentes en Reino Unido y Canadá, también afectados

Equifax reconoce que un ciberataque ha robado los datos de más de 143 millones de clientes en EEUU

La información a la que lograron acceder los hackers incluye nombres, números de la Seguridad Social, fechas de nacimiento, direcciones y números de carnet de conducir.

Europa Press
Internacional-11/09/2017
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Equifax, empresa global que recopila información de consumidores, empresas y archivos de empleados en todo el mundo, ha admitido haber sufrido un ataque informático que ha expuesto los datos personales de más de 143 millones de clientes en

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