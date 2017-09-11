Equifax reconoce que un ciberataque ha robado los datos de más de 143 millones de clientes en EEUU
La información a la que lograron acceder los hackers incluye nombres, números de la Seguridad Social, fechas de nacimiento, direcciones y números de carnet de conducir.
Europa Press
Internacional-11/09/2017
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Equifax, empresa global que recopila información de consumidores, empresas y archivos de empleados en todo el mundo, ha admitido haber sufrido un ataque informático que ha expuesto los datos personales de más de 143 millones de clientes en