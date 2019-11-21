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Equipaje de mano: FACUA pide a las 17 autoridades de consumo autonómicas multas millonarias para Ryanair

Considera una grave dejación de funciones que quince meses después de sus denuncias, los ministerios de Fomento y Consumo no hayan emprendido actuaciones contra la aerolínea

FACUA.org
España-21/11/2019
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FACUA-Consumidores en Acción está remitiendo una batería de denuncias contra Ryanair a las diecisiete autoridades de consumo autonómicas en las que les solicita que impongan multas millonarias por la práctica ilícita de cobrar por llevar equipaje de mano.

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