Eroski (83%), Lidl (50%) y Aldi (40%) pegan un subidón al precio de las uvas con respecto a noviembre
En el caso de Lidl, esta cadena ha disfrazado su subida mediante reduflación, al reducir el peso de su bandeja de uvas blancas sin pepitas de 750 a 500 gramos.
FACUA.org
España-30/12/2025
Eroski (83%), Lidl (50%) y Aldi (40%) han aplicado un subidón al precio de las uvas entre comienzos de noviembre y finales de diciembre. Así lo pone de manifiesto un seguimiento realizado por FACUA-Consumidores en Acción.
FACUA ha analizado la evolución de los precios de las uvas blanc