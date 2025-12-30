Nuestras acciones

Eroski (83%), Lidl (50%) y Aldi (40%) pegan un subidón al precio de las uvas con respecto a noviembre

En el caso de Lidl, esta cadena ha disfrazado su subida mediante reduflación, al reducir el peso de su bandeja de uvas blancas sin pepitas de 750 a 500 gramos.

España-30/12/2025

Eroski (83%), Lidl (50%) y Aldi (40%) han aplicado un subidón al precio de las uvas entre comienzos de noviembre y finales de diciembre. Así lo pone de manifiesto un seguimiento realizado por FACUA-Consumidores en Acción.

FACUA ha analizado la evolución de los precios de las uvas blanc

