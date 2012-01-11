España detectó un total de 2.428 productos no alimenticios potencialmente peligrosos en 2011
Los productos más notificados han sido los juguetes (24,2%), seguido de la vestimenta y calzado infantil (19,4%), productos eléctricos (11%) y vehículos y accesorios (10,7%).
FACUA.org
España-11/01/2012
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Un total de 2.428 productos fueron notificados potencialmente peligrosos en 2011 a través del Sistema de Intercambio Rápido de Información (Rapex) para productos industriales no alimenticios.
En concreto, 610 fueron generadas por las comunidades autónomas y 1.81