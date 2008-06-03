España pedirá cambiar la legislación de la UE para que las etiquetas de los alimentos informen sobre el gluten
Algunos alimentos, aun exentos de gluten en su composición genuina, pueden contenerlo.
FACUA.org
España-03/06/2008
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