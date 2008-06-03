Más noticias

España pedirá cambiar la legislación de la UE para que las etiquetas de los alimentos informen sobre el gluten

Algunos alimentos, aun exentos de gluten en su composición genuina, pueden contenerlo.

FACUA.org
España-03/06/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

España pedirá durante la reunión de ministros de Empleo, Asuntos Sociales y Sanidad que se celebra los días 9 y 10 de junio en Luxemburgo cambiar la legislación de la Unión Europea para que las etiquetas de los alimentos incluyan una «informació

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos