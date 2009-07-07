España pide a Irlanda que actúe contra Ryanair ante las irregularidades denunciadas por FACUA
El Ministerio de Sanidad y Política Social notifica las infracciones de la compañía a otros Estados miembros y al resto de autoridades competentes españolas.
FACUA.org
Europa-07/07/2009
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El Ministerio de Sanidad y Política Social ha solicitado al Gobierno irlandés que actúe contra Ryanair ante diversas irregularidades denunciadas por FACUA-Consumidores en Acción.
En respuesta a varias denuncias presentadas por FACUA contra la aerolínea i