España pide a los Estados de la UE que insten a las aerolíneas denunciadas por FACUA a corregir las irregularidades en sus 'webs'
Veinte de las empresas tienen sus sedes en diez países de la UE.
FACUA.org
Europa-27/07/2009
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Tras las denuncias presentadas por FACUA-Consumidores en Acción ante el Instituto Nacional del Consumo (INC), éste ha informado a la asociación que va a solicitar a los Estados miembros de la Unión Europea (UE) que insten a las aerolíneas con sedes en sus respec