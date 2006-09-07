España plantea un sistema de alerta sanitaria para enfermedades animales común para toda la UE
La ministra Espinosa se ha reunido con el comisario europeo de Sanidad y Protección de los Consumidores para abordar, entre otros aspectos, la revisión de la directiva comunitaria en materia de etiquetado, la presentación y publicidad de los productos alimenticios o la situación actual de la gripe aviar.
FACUA.org
Europa-07/09/2006
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