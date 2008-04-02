España y Francia refuerzan su cooperación ante una posible pandemia de gripe aviar
Desde 2003 se han notificado 373 casos de gripe aviar y este año ya se han contabilizado 24.
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Europa-02/04/2008
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El director general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Consumo de España, Manuel Oñorbe, y los representantes de la Delegación Interministerial de lucha contra la gripe aviar de Francia se han reunido para revisar las estrategias en el uso de vacunas y