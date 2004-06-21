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"Espero que estés pasando un lindo día": FACUA alerta de una nueva campaña de 'phishing'

La frase llamativa insta al usuario a pulsar sobre el enlace para ser redirigido a una página fraudulenta para invertir en 'bitcoins'.

FACUA.org
España-21/06/2004
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FACUA-Consumidores en Acción ha tenido conocimiento de una nueva campaña de correos electrónicos con un enlace que dirige a una página fraudulenta para hacerse con datos de los usuarios usando el reclamo de una supuesta inversión en bitcoins.

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