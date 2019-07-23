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Estados Unidos multa con 22,3 millones de euros a Microsoft por sobornos en Hungría

Entre 2013 y 2015, un ejecutivo senior y otros empleados de la compañía inflaron los márgenes de Microsoft en las ventas de licencias de software a agencias gubernamentales del país europeo.

Europa Press
América-23/07/2019
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Microsoft pagará una multa de 22,3 millones de euros (25 millones de dólares) por haber realizado sobornos mediante la venta de licencias de software a distintas agencias gubernamentales en Hungría, tras llegar a un acuerdo con el Departamento de Justicia y la Comisión

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