Estados Unidos multa con 22,3 millones de euros a Microsoft por sobornos en Hungría
Entre 2013 y 2015, un ejecutivo senior y otros empleados de la compañía inflaron los márgenes de Microsoft en las ventas de licencias de software a agencias gubernamentales del país europeo.
Europa Press
América-23/07/2019
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Imagen: Microsoft.
Microsoft pagará una multa de 22,3 millones de euros (25 millones de dólares) por haber realizado sobornos mediante la venta de licencias de software a distintas agencias gubernamentales en Hungría, tras llegar a un acuerdo con el Departamento de Justicia y la Comisión