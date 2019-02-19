Éstas son las (ridículas) compensaciones que tiene que pagarte Vodafone por la caída de su red
FACUA reclama cambios legales para elevar las cantidades que deben recibir los usuarios que sufran interrupciones en los servicios de telecomunicaciones.
FACUA.org
España-19/02/2019
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FACUA-Consumidores en Acción reclama cambios en la normativa de telecomunicaciones para incrementar de forma considerable la cuantía de las compensaciones económicas que deben abonar las compañías a los usuarios ante caídas en el servicio como la que se h