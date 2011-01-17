Estonia completa con éxito su transición al euro
La moneda europea es ya la única divisa de curso legal en el país después de que el pasado 14 de diciembre concluyera el periodo de doble circulación.
FACUA.org
Europa-17/01/2011
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Estonia ha completado «con éxito» su transición de la corona al euro, que es ya la única moneda de curso legal en el país después de que el pasado 14 de diciembre concluyera el periodo de doble circulación, según ha informado este lunes la C