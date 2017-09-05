Estrasburgo avala que las empresas no puedan acceder al correo de sus empleados sin avisarles previamente
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ampara a un empleado cuyos mensajes personales fueron revisados sin avisarle por su superiores, que le despidieron y a los que la Justicia de Rumanía dio la razón.
Europa Press
Internacional-05/09/2017
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El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, también conocido como Tribunal de Estrasburgo, avala que las empresas únicamente podrán espiar el correo electrónico de sus trabajadores y otras aplicaciones de mensajería en horario laboral con la condición previa