Estudio de Harvard revela cómo la industria de refrescos ayudó a moldear la política de obesidad en China
Se trata de la primera investigación que demuestra no solo los esfuerzos de la industria alimentaria por influir en las políticas públicas, sino también su impacto.
Europa Press
Asia y Oceanía-11/01/2019
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Una compleja red de fondos de investigación, vínculos institucionales e influencia personal ha permitido a la industria de refrescos, a través de sus conexiones con un grupo sin fines de lucro, ejercer una influencia sustancial sobre las soluciones cien