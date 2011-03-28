Euro 6000, multada por prometer falsos descuentos en las compras en El Corte Inglés
FACUA denunció a la empresa en 2009 por anunciar descuentos del 10% que en realidad se reducían a 15 euros. Critica que la cuantía de la sanción, 4.500 euros, resulta insignificante.
FACUA.org
España-28/03/2011
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Tras la denuncia presentada por FACUA-Consumidores en Acción, la Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid ha multado a Euro 6000 por prometer falsos descuentos en las compras realizadas en El Corte Inglés con tarjetas de la citada red.
FACUA lamenta la i