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Euro 6000, multada por prometer falsos descuentos en las compras en El Corte Inglés

FACUA denunció a la empresa en 2009 por anunciar descuentos del 10% que en realidad se reducían a 15 euros. Critica que la cuantía de la sanción, 4.500 euros, resulta insignificante.

FACUA.org
España-28/03/2011
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Tras la denuncia presentada por FACUA-Consumidores en Acción, la Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid ha multado a Euro 6000 por prometer falsos descuentos en las compras realizadas en El Corte Inglés con tarjetas de la citada red.

FACUA lamenta la i

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