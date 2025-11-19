Excluidos por la brecha digital: FACUA Euskadi pide al Ayuntamiento de Hernani que garantice las comunicaciones vía presencial y postal
El consistorio ha negado a un anciano de 87 años recibir sus recibos y notificaciones tributarias en papel bajo el argumento de que la normativa vigente no obliga al envío postal individualizado.
FACUA.org
Euskadi-19/11/2025
FACUA Euskadi ha remitido un escrito al ayuntamiento de Hernani en el que pide poner fin a la discriminación que actualmente existe hacia las personas que no saben utilizar medios electrónicos, ya que sólo permite realizar trámites y comunicaciones por vía telemática, limitándose de manera injus