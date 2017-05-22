Nuestras accionesLa empresa debió reubicar al usuario en otro vuelo

Expediente sancionador a Aquatravel por no indemnizar a un socio de FACUA tras cancelar un vuelo chárter

Un socio de Álava contrató con la agencia de viajes un billete de avión con Plus Ultra Líneas Aéreas a Cuba, que fue cancelado tras la rescisión del contrato entre ambas compañías.

FACUA.org
España-22/05/2017
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La Generalitat Valenciana ha abierto un expediente sancionador contra la agencia de viajes Aquatravel, tras la reclamación presentada por FACUA-Consumidores en Acción, por negarse a indemnizar a un socio que compró a través de esta agencia un billete de avión en

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