Expediente sancionador a Atresmedia y Mediaset por superar el tiempo de emisión de publicidad
La ley establece el límite de tiempo de emisión de mensajes publicitarios y televenta en 12 minutos por hora natural.
FACUA.org
España-07/07/2016
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha decidido incoar un expediente sancionador a Atresmedia y otro a Mediaset por superar los límites de tiempo de emisión dedicados a los mensajes publicitarios, regulados en la Ley General de Comunicació