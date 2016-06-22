Más noticiasTras una denuncia de la entidad

Expediente sancionador a nueve colegios de abogados por aconsejar costas excesivas en demandas a Bankia

La CNMC señala a nueve colegios por haber aplicado sobrecostes en el proceso realizando recomendaciones de precios, mediante la elaboración y publicación de criterios a efectos de tasación de costas.

FACUA.org
España-22/06/2016
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado un expediente sancionador a nueve Colegios de Abogados: los de Valencia, Barcelona, Ávila, La Rioja, el del Señorío de Vizcaya, Santa Cruz de Tenerife, Albacete, A Coruña

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