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Expediente sancionador a varias agencias publicitarias de medios por fijar precios y condiciones

Competencia investiga si se han establecido acuerdos o prácticas concertadas entre las empresas para repartir el mercado o estipular estrategias comerciales comunes.

FACUA.org
España-13/09/2016
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado expediente sancionador contra Carat España SAU, Media Sapiens Spain SL, Persuade Comunicación SA, Inteligencia y Media SA y Media by Design Spain SA por posibles prácticas restrictivas de la

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