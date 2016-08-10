Expediente sancionador a Vodafone por bloquear de manera irregular varios números 118XX
Competencia argumenta que la operadora no ha seguido el procedimiento previsto ni se lo ha notificado. Algunos de los números fueron suspendidos por la propia telefónica dos años antes por tráficos irregulares.
FACUA.org
España-10/08/2016
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado un expediente sancionador a Vodafone por bloquear la interoperabilidad de varios números telefónicos 118XX.
En concreto, de las investigaciones previas ha resultado que Vodafone habría sus