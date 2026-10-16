FACUA advierte de que la obligación de identificar las llamadas comerciales con el prefijo 400 no acaba con el spam telefónico
La asociación pide que se persigan las llamadas comerciales ilícitas y que se establezcan canales de denuncia eficaces que permitan a los consumidores aportar información más allá del número desde el que reciben la llamada.
FACUA.org
España-16/10/2026
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