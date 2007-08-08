Más noticias

Expertos de la UE apoyan mantener la prohibición de exportar ganado desde todo el Reino Unido

Esta medida afecta también a productos derivados como la leche o la carne.

FACUA.org
Europa-08/08/2007
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Los expertos veterinarios de los veintisiete países de la UE han respaldado hoy todas las medidas que se han aplicado en el Reino Unido para frenar el avance de la fiebre aftosa, incluida la consideración de todo su territorio como zona de alto riesgo, con la consiguiente prohibici&

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos