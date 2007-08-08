Expertos de la UE apoyan mantener la prohibición de exportar ganado desde todo el Reino Unido
Esta medida afecta también a productos derivados como la leche o la carne.
FACUA.org
Europa-08/08/2007
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