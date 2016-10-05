Exteriores adjudica la gestión de los visados en el mundo a una empresa implicada en varios escándalos
BLS International Services se ha visto salpicada por escándalos en India y EEUU que afectan a la protección de datos y al cobro de servicios no deseados.
FACUA.org
España-05/10/2016
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El ministro de Exteriores en funciones, José Manuel García Margallo. | Imagen: flickr.com/casamerica (CC BY-NC-ND 2.0).
El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación ha decidido adjudicar la gestión de visados a una nueva empresa, la india BLS International Services, implicada en escándalos que afectan a la protección de datos y al cobro de servicios no deseados.Según informa