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Exteriores adjudica la gestión de los visados en el mundo a una empresa implicada en varios escándalos

BLS International Services se ha visto salpicada por escándalos en India y EEUU que afectan a la protección de datos y al cobro de servicios no deseados.

FACUA.org
España-05/10/2016
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El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación ha decidido adjudicar la gestión de visados a una nueva empresa, la india BLS International Services, implicada en escándalos que afectan a la protección de datos y al cobro de servicios no deseados.Según informa

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