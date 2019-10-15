Extremadura desestima el recurso de un cine de Badajoz multado por no dejar entrar con comida y bebida
La sanción fue impuesta como consecuencia de la denuncia de FACUA. Es la primera que trasciende por estas irregularidades, cada vez más extendidas en cines, conciertos, festivales y parques de atracciones.
FACUA.org
España-15/10/2019
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El Instituto de Consumo de Extremadura ha desestimado el recurso presentado por un cine de Badajoz contra la multa que le impuso por no permitir a los usuarios la entrada con comida y bebida del exterior para que tengan que comprarla dentro el establecimiento. La sanción, consecuencia de l