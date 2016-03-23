Facebook anuncia el fin del soporte para BlackBerry
Hace algunos días anunció el fin del soporte, además de Nokia, de su aplicación de mensajería WhatsApp en este ecosistema.
Europa Press
España-23/03/2016
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Facebook ha anunciado que dejará de contar con soporte oficial en Blackberry para finales de 2016. La plataforma apenas cuenta ya con usuarios, a pesar de que fue la más popular -antes de la llegada de iPhone y Android- a la hora de enviar e-mails desde un teléfono.