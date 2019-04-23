Facebook guardó millones de contraseñas de cuentas de Instagram sin encriptar
La compañía ha actualizado su información y amplía ahora la incidencia del pasado marzo en la que reconoció haber guardado cientos de millones de contraseñas de inicio de sesión en la red social azul.
Europa Press
Internacional-23/04/2019
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Facebook ha ampliado la información relativa a su problema reciente por el que almacenó sin encriptar las contraseñas de cientos de millones de usuarios de su red social homónima, y ha asegurado que también quedaron expuestos «millones