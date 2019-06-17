Facebook recopiló datos de 187.000 usuarios a través de Research, 34.000 de ellos menores de edad
La app utilizaba los certificados de desarrolladores de empresas de Apple, destinados a aplicaciones internas, para tener un acceso completo a la información de sus teléfonos.
Europa Press
Internacional-17/06/2019
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Facebook ha obtenido los datos de 187.000 usuarios de Estados Unidos e India, de los cuales 34.000 eran adolescentes de entre 13 y 17 años, a través de su ya cerrada herramienta Facebook Research, que Apple prohibió hace cuatro meses por violar sus políticas, al recoge