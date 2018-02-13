Facebook viola la ley de consumidores por su tratamiento de datos personales, según un tribunal alemán
Considera que el consentimiento que la compañía obtiene de sus usuarios es "parcial e insuficiente".
Europa Press
Europa-13/02/2018
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El tribunal regional de Berlín (Alemania) ha declarado que la red social Facebook hace un uso de los datos personales de sus usuarios contrario a la legislación alemana de derechos de los consumidores.
El tribunal regional se pronunció a mediados de enero sobre la denu