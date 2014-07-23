FACUA aconseja a los usuarios reclamar los cobros fraudulentos de Endesa por las nuevas extensiones de red
La suministradora aplicó cantidades a los usuarios como condición para realizarles la acometida de la instalación eléctrica que debía pagar ella.
FACUA.org
España-23/07/2014
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Los usuarios afectados deben consultar la primera factura que recibieron de la empresa, donde se recogen los importes cobrados por el nuevo contrato con extensión de red.
FACUA-Consumidores en Acción aconseja a los usuarios afectados por el cobro indebido de Endesa Distribución por ejecutar instalaciones de nueva extensión de red que reclamen las cantidades cobradas fraudulentamente.
Según la Comisión Nacional de Mercados