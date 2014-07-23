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FACUA aconseja a los usuarios reclamar los cobros fraudulentos de Endesa por las nuevas extensiones de red

La suministradora aplicó cantidades a los usuarios como condición para realizarles la acometida de la instalación eléctrica que debía pagar ella.

FACUA.org
España-23/07/2014
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FACUA-Consumidores en Acción aconseja a los usuarios afectados por el cobro indebido de Endesa Distribución por ejecutar instalaciones de nueva extensión de red que reclamen las cantidades cobradas fraudulentamente.

Según la Comisión Nacional de Mercados

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