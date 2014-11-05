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FACUA aconseja pedir el reembolso de los gastos causados al suspenderse los conciertos de Isabel Pantoja

La cantante ha anulado todos los recitales que tenía previstos para las próximas semanas ante su inminente entrada en prisión. Los afectados pueden reclamar tanto el importe de las entradas como los posibles gastos de transporte.

FACUA.org
España-05/11/2014
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FACUA-Consumidores en Acción aconseja a los afectados por la suspensión de los conciertos que Isabel Pantoja tenía previstos para las próximas semanas que reclamen el reembolso del importe de las entradas además de los posibles gastos de transpo

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