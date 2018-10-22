FACUA aconseja reclamar ya a Hacienda el impuesto de la hipoteca si está a punto de prescribir el plazo
Aunque el Supremo ha dejado en el aire la sentencia que establece que es el banco el que debe abonarlo, los usuarios que firmaron sus préstamos hace cuatro años no deben demorar sus reclamaciones.
FACUA.org
España-22/10/2018
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