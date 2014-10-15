Nuestras accionesAnte el cambio necesario por el 'dividendo digital'

FACUA aconseja verificar que el presupuesto para adaptar la antena de tv no supere las ayudas públicas

La asociación recuerda que las comunidades de vecinos deben resintonizar sus equipos antes de final de año para seguir viendo todos los canales. Lamenta el retraso de la puesta en marcha de la campaña informativa del Gobierno.

FACUA.org
España-15/10/2014
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FACUA-Consumidores en Acción recomienda a los usuarios cuyas comunidades de vecinos deban adaptar sus antenas de televisión ante el cambio necesario por el dividendo digital que consulten varios presupuestos antes de contratar el servicio técnico correspondiente. La as

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