FACUA advierte a quienes estén valorando la compra del nuevo iPad que tengan en cuenta el recalentamiento que sufre
Demanda a Apple que garantice que todos los compradores reciben información por escrito sobre la temperatura que puede alcanzar. Lo considera un problema de calidad al que debe buscar solución.
FACUA.org
España-22/03/2012
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FACUA-Consumidores en Acción advierte a los usuarios que estén valorando la compra del nuevo iPad que tengan en cuenta las altas temperaturas que puede alcanzar el equipo.
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