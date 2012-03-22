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FACUA advierte a quienes estén valorando la compra del nuevo iPad que tengan en cuenta el recalentamiento que sufre

Demanda a Apple que garantice que todos los compradores reciben información por escrito sobre la temperatura que puede alcanzar. Lo considera un problema de calidad al que debe buscar solución.

FACUA.org
España-22/03/2012
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FACUA-Consumidores en Acción advierte a los usuarios que estén valorando la compra del nuevo iPad que tengan en cuenta las altas temperaturas que puede alcanzar el equipo.

Numerosos consumidores de los países donde ha comenzado a comercializarse -en España sale

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