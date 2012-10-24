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FACUA advierte a Tuenti Móvil que vulnera la ley al negar a sus clientes un teléfono de reclamaciones

Insta al operador a asumir una obligación establecida en la carta de derechos del usuario de los servicios de comunicaciones electrónicas.

FACUA.org
España-24/10/2012
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FACUA-Consumidores en Acción ha advertido a Tuenti Móvil que vulnera la ley al negar a sus clientes un teléfono de reclamaciones.

El operador móvil virtual de Tuenti, cuyo accionista mayoritario es Telefónica, es la única compañía de

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