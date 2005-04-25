FACUA advierte de la enorme dificultad de contactar con el teléfono de Atención al Usuario de Telecomunicaciones en su primera mañana de funcionamiento
La Federación critica que el Ministerio no indique a los usuarios que pueden acudir a las asociaciones de consumidores como una de las vías para defender sus derechos cuando sufran irregularidades.
FACUA.org
España-25/04/2005
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«En estos momentos nuestras líneas continúan ocupadas. Por favor, permanezca a la espera, le atenderemos en breves momentos. Gracias». Las treinta llamadas realizadas por la Federación de Consumidores en Acción (FACUA) al teléfono de la Oficina de Atenció