FACUA advierte de la llamada a revisión de los Renault Clio IV, Captur y Zoe por riesgo de accidente
La Aecosan ha informado de la posible irregularidad del buje de las ruedas delanteras, que podría dar lugar a un ruido anormal en la parte delantera del vehículo e incluso llegar a su caída.
FACUA.org
España-17/04/2018
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En concreto, el fabricante de automóvile