FACUA advierte de la orden de retirada de 66 modelos de calzado por alto contenido de cromo VI
Hay diecinueve marcas afectadas en lo que va de año. Los productos pueden ocasionar alergias e intoxicaciones.
FACUA.org
España-03/09/2015
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FACUA-Consumidores en Acción informa de la orden de retirada del mercado y prohibición de la importación de sesenta y seis modelos de calzado de diecinueve marcas al poder ocasionar alergias e intoxicaciones por su alto contenido en cromo VI.
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