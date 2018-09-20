FACUA advierte de que la medida anunciada por Ribera bajará la luz poco más de lo que cuesta un café
El portavoz de la asociación, Rubén Sánchez, ve "una tomadura de pelo" que la ministra anuncie "con tanta grandilocuencia" la suspensión del impuesto a la generación, algo que pedían las propias eléctricas.
FACUA.org
España-20/09/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción advierte de que la nueva subida en el precio del kWh que se está produciendo en septiembre superará por sí sola la rebaja en el recibo que provocará la suspensión del impuesto a la generación anunciado este miérc