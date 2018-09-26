FACUA advierte de que prohibir la venta de luz "puerta a puerta" reduciría enormemente los fraudes
Según ha avanzado Cinco Días, el Gobierno estaría preparando la prohibición de este tipo de venta en un nuevo paquete de medidas sobre el sector eléctrico.
FACUA.org
España-26/09/2018
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Captura del vídeo de FACUA Andalucía 'Cuidado con los comerciales de las grandes eléctricas', de su campaña #ahorraenergía. | Imagen: Ricardo Gamaza.
FACUA-Consumidores en Acción deja constancia de que la prohibición de vender productos puerta a puerta tendría como resultado una reducción significativa de los fraudes. Una propuesta que, según ha avanzado el medio Cinco Días, el Gobier