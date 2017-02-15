Nuestras accionesLos afectados deben comunicarse con el fabricante

FACUA advierte de un fallo en las baterías de las bombas de insulina MiniMed 640G

Su fabricante, Medtronic MiniMed EEUU, ha detectado un error en el software que afecta a la carga de la pila.

FACUA.org
España-15/02/2017
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FACUA-Consumidores en Acción advierte de un fallo en las baterías de las bombas de insulina MiniMed 640G. La empresa, Medtronic Ibérica SA ha informado de que la batería interna de determinadas bombas de insulina MiniMed 640G, fabricadas por Medtronic MiniMed, EEUU.,

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