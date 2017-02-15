FACUA advierte de un fallo en las baterías de las bombas de insulina MiniMed 640G
Su fabricante, Medtronic MiniMed EEUU, ha detectado un error en el software que afecta a la carga de la pila.
FACUA.org
España-15/02/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Si se produce esta anomalía, se activa una alarma y aparece un aviso de error en la pantalla. | Imagen: www.midiabetes.cl
FACUA-Consumidores en Acción advierte de un fallo en las baterías de las bombas de insulina MiniMed 640G. La empresa, Medtronic Ibérica SA ha informado de que la batería interna de determinadas bombas de insulina MiniMed 640G, fabricadas por Medtronic MiniMed, EEUU.,