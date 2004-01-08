FACUA advierte que Auna cobrará desde enero una cuota mensual a sus clientes de acceso indirecto, una práctica inédita en el sector
La compañía podría ingresar ahora cientos de miles de euros si cobra la nueva cuota a los usuarios que llevan meses e incluso años sin realizar llamadas a través de la antigua Retevisión pero nunca se dieron de baja. La Federación señala que quienes no hayan sido debidamente informados podrán exigir la devolución del dinero.
FACUA.org
España-08/01/2004
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) advierte que Auna se ha convertido en el primer operador de telefonía fija de acceso indirecto que cobra una cuota mensual a sus clientes. La antigua Retevisión facturará 1 euro más IVA cada mes a todos los