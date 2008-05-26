FACUA advierte que Iberdrola y Unión Fenosa deben devolver las cantidades cobradas ante los cambios en la regulación de la tarifa nocturna
La asociación les dirigió sendas reclamaciones el pasado 21 de abril advirtiendo que la normativa exime a sus usuarios de pagar por el cambio de potencia, los derechos de acometida y las actuaciones en los equipos de control y medida.
FACUA.org
España-26/05/2008
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